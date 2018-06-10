Бузова открыла первый ресторан в Москве под крики тысяч поклонников

Сегодня, 16:16

Телеведущая, волею прихотливой судьбы, переродившаяся в исполнительницу хитов, решила упрочить свое материальное положение, открыв свое заведение общественного питания. Событие стало знаковым, как для Ольги, так и для армии ее верных фолловеров.

Бузова открыла первый ресторан в Москве под восторженные крики тысяч поклонников, что и было отражено на видео в социальной сети. При этом сама новоявленная рестораторша была одета в футболку с цифрой «1» на спине, то ли намекая на то, что она теперь, как голкипер будет защищать свой бизнес от опасностей, то ли, искренне, переводя эту цифру, как «первая». Ольга спела со своими фанатами строки из своего хита, но на открытие buz.food никого из «простых» людей не пригласила.

На открытии ресторана присутствовала тусовка из тех людей, кого Бузова считает своими покровителями. Например, не обошлось без участия в мероприятии Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, который освещал событие в эфире. Сама Ольга, судя по ее постам, была растрогана до слез и благодарила всех, кто почтил заведение своим присутствием. Людей, стоявших за оградой, Бузова отдельно поблагодарила за поддержку.