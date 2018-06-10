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Эвелина Бледанс передала цирку медвежонка, которого нашла на трассе

Сегодня, 15:34

Эвелина возвращалась с работы вечером, когда заметила на трассе медвежонка. На животном был ошейник.

Бледанс отдала найденного зверя в цирк Никулина во время поездки в Химки. Известная телеведущая рассказала, что с начала, когда она увидела животное, то подумала, что это собака, так как медведь еще маленький, и по размерам похож на взрослую собаку. Девушка сначала взяла медведя домой, а уже затем отправила в цирк. Бледанс поняла, что животное не дикое, так как на нем был ошейник, а значит, его просто выбросили. Сразу же, заметив медведя, Эвелина позвонила своему другу Владимиру Дерябкину, который работает в цирке имени Юрия Никулина, и предложила взять животное под его опеку.

«Я знаю, что меня многие осуждают, что я отдала медведя в цирк, якобы его там будут мучать. Но я знаю этих людей, они не сделают животному больно», - заключила телеведущая.

На данный момент животное в порядке, и медвежонок по кличке Семен будет расти и жить в цирке, где его будут дрессировать и показывать на представлениях. Подчеркивается, что животное назвали в честь телеведущей.

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