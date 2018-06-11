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Джедай Галкин потренировался с космическими захватчиками

Сегодня, 11:44

Телеведущий и пародист Максим Галкин отметил в Сети, что его часто спрашивают о хорошей физической форме. По словам артиста, причина – активные тренировки с инопланетянами, как сообщает VladTime.

В Instagram Максим Галкин решил посвятить пост ответам на самые популярные вопросы от фанатов, среди которых было и о физической форме. Телеведущий подчеркнул, что он разработал особую систему, предполагающую воображаемые «голодные» тренировки. На них артист боролся с космическими захватчиками.

В дополнение Галкин показал ролик с такой «тренировкой». Там инсценирован мини-поединок частично в стиле «Звёздных войн». Интернет-пользователи похвалили юмориста за креативность в ответе, хорошо оценив и ролик. По мнению некоторых подписчиков, Максиму Галкину стоило бы даже попробовать сняться в какой-нибудь из следующих частей «Звёздных войн».

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