Телеведущая Натали Моралес стала подражать образу Меган Маркл

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После свадьбы у девушки появилось много конкуренток. Пользователи интернета продолжают поддерживать избранницу принца Гарри.

Молодая жена внука королевы Елизаветы II известна своим утончённым вкусом. Несколько раз девушку видели в платье-макси зелёного цвета с контрастными чёрными и белыми цветочками популярного бренда одежды Self-Portrait. Образ принцессы дополнен тёмным блейзером не менее известного Alexander McQueen за 2 тысячи американских долларов.

Месяц с лишним назад точно такое же платье видели на Анджеле Рай, которая работает адвокатом и общественным деятелем. Пользователи Сети поспешили устроить «модный приговор» и голосование, чтобы выяснить, на ком же платье сидит лучше. С отрывом, получив вдвоё больше голосов, победила жена принца Гарри. Интернет-пользователи объясняют это стройной фигурой Меган Маркл и удачно подобранной обувью.

Совсем недавно телеведущая Натали Моралес собрала точно такой же образ, а на голову девушка надела небольшое украшение. У Натали волосы светлые, тогда как принцесса брюнетка, поэтому многие утверждают, что последней платье и зелёный цвет к лицу. Поэтому и здесь Меган вышла победительницей по мнению общественности и заинтересованных пользователей Сети.