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Обнаженная Серябкина попросила совета у фанатов

Сегодня, 05:15

Певица пожаловалась на плохое настроение, но сама откровенным фото подняла его многим фанатам.

Солистка Serebro Ольга Серябкина опубликовала в своём Instagram-логе очередное соблазнительное фото, на котором показалась в достаточно откровенном образе. Обнаженная девушка в прозрачном топе попросила у фанатов совета. Она объяснила, что настроение у неё, как и погода, на грани. В связи с этим её мучает один вопрос, на который она сама не может дать ответ. В чём он состоит, звезда не сообщила, но попросила фанатов сказать: «да» или «нет», чтобы она могла выбрать и решить что-то для себя. Поклонники неоднозначно отреагировали на столь странную игру, но большинство всё же приняло в ней участие, ответив «да». Между тем, многие фанаты больше были сосредоточены не на философских размышлениях. Этому помешала излишняя откровенность их кумира. Сквозь одежду нетрудно было рассмотреть грудь певицы, в связи с чем, множество комментариев были посвящены именно сексуальности и внешней привлекательности звезды.

Ольга нередко радует фанатов своей откровенностью. В её блоге можно найти множество интимных фото, где Серябкина то и дело демонстрирует свою сексуальность. К примеру, не так давно мы писали, что певица показала фанатам шикарные формы в бикини. Поклонники благодарят девушку, отплачивая ей массой хвалебных отзывов и «лайков».

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