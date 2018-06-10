VistaNews.ru


"Алиса в стране чудес": Рудковская поставила в своём дворе гигантские шахматы

Сегодня, 15:13

Знаменитость призналась, что такая необычная мечта долгое время не могла осуществиться, однако сейчас она безумно рада. Сын звездной мамочки также успел оценить новинку в собственном саду, однако осилить сложную игру маленький наследник продюсера пока не смог.

Яна Рудковская поставила в своём дворе гигантские шахматы и сообщила, что ландшафт в стиле «Алиса в стране чудес» всегда был желанным для неё. Как считает знаменитая артистка, её сад приобрёл колорит сказки, а волшебство встречается на каждом шагу обновлённого двора.

По признанию Рудковской, её сын Саша пока не умеет играть в шахматы, но он учится очень активно в то время, когда другие члены семейства развлекаются подобным образом. Фанаты поддержали своего кумира и признались, что могут воспользоваться такой идеей для воплощения собственных нереализованных желаний по оформлению частных дворов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рудковская: "Самойлова не могла победить на Евровидении"

Алису Мон жестоко избивал ее супруг

Яна Рудковская обвиняет чиновников в излишнем богатстве

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем