"Алиса в стране чудес": Рудковская поставила в своём дворе гигантские шахматы

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Знаменитость призналась, что такая необычная мечта долгое время не могла осуществиться, однако сейчас она безумно рада. Сын звездной мамочки также успел оценить новинку в собственном саду, однако осилить сложную игру маленький наследник продюсера пока не смог.

Яна Рудковская поставила в своём дворе гигантские шахматы и сообщила, что ландшафт в стиле «Алиса в стране чудес» всегда был желанным для неё. Как считает знаменитая артистка, её сад приобрёл колорит сказки, а волшебство встречается на каждом шагу обновлённого двора.

По признанию Рудковской, её сын Саша пока не умеет играть в шахматы, но он учится очень активно в то время, когда другие члены семейства развлекаются подобным образом. Фанаты поддержали своего кумира и признались, что могут воспользоваться такой идеей для воплощения собственных нереализованных желаний по оформлению частных дворов.