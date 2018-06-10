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Белла Торн продолжает поражать мохнатыми подмышками

Сегодня, 14:47

Несмотря на длинные волосы в подмышечной впадине, поклонники восторгаются ее внешностью. Судя по ленте звезды в Instagram, она не всегда предпочитала такую красоту.

Белла Торн продолжает поражать публику мохнатыми подмышками. Поклонники считают, что отращивать там волосы она начала после того, как транслировала депиляцию в зоне бикини. Не секрет, что эта процедура достаточно болезненна и звезда кино решила, что больше не нуждается в таком извращении. Она сама не комментирует ситуацию.

Известно, что Белла Торн стала еще желаннее для папарацци из-за волос в подмышечной впадине, а потому, находясь под объективом камер, с удовольствием, как-бы невзначай, подымает руки. Несмотря на это фанаты поражены красотой артистки и шлют ей лестные комплименты.

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