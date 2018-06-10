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Кристина Асмус шокировала поклонников откровенным фото с незнакомцем

Сегодня, 14:14

Пока Павел Воля наслаждается семейным отдыхом с любимой женой Ляйсан Утяшевой, у его коллеги по юмористическому цеху Гариком Харламова брак находится на грани распада. По крайней мере, так считают подписчики странички жены юмориста.

Кристина Асмус шокировала поклонников откровенным фото с длинноволосым незнакомцем, которое выложила в социальную сеть сама актриса. Снимок мог бы показаться и невинным, с точки зрения популяризации премьеры спектакля, но очень смущает выражение лица актрисы. Асмус просто освещена каким-то внутренним светом, целуясь с красавчиком, который явно моложе Харламова. Слухи о вероятном расставании звездной пары, были, таким образом, косвенно подтверждены.

Внимательные фолловеры давно заметили и обсуждают исчезновение с пальца Кристины обручального кольца. Несмотря на все заверения актрисы, что Гарик является для нее «светом в окошке», многое говорит о неладах в семье, которые происходят через пять лет после бракосочетания. На гармонию семейных отношений, конечно, накладывает отпечаток специфика профессии. Гастроли надолго разлучают Харламова и Асмус, поэтому, велика вероятность охлаждения на фоне новых привязанностей и острых ощущений.

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