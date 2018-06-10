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«Ненавижу»: Павел Воля поразил фанатов шикарной жизнью

Сегодня, 13:03

Знаменитый пензенец, судя по опубликованному видео, находится с женой на отдыхе в очень недешевом месте. По крайней мере, популярный юморист сумел показать подписчикам свою успешность, но, в тоже время, сделал это весьма иронично.

Павел Воля поразил и удивил фанатов шикарной жизнью, назвав свое краткое видео «классикой тупой социальной сети». При этом с фразами, типа, прекрасный завтрак, прекрасная женщина, прекрасное все, был показан сервированный стол и бассейн с лазурной водой. «Прекрасной женщиной», конечно же, была названа любимая супруга Ляйсан Утяшева, которая тоже за словом в карман не полезла, заявив Воле, что он «весь в жиру». Павел не согласился с этим определением, сказав, что он и есть «жир».

Среди многочисленных комментариев к ролику были и такие слова, как «Ненавижу». Хотя большинство поклонников порадовались за Павла и Ляйсан. Особенно понравилось фраза «шоб всем так жилось». Поклонники поблагодарили Павла и пожелали ему хорошего отдаха, а затем плодотворной творческой работы «на радость людям».

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