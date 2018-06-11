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Певицу Бейонсе отчитали за «сиськотряску»

Сегодня, 01:30

Знаменитость раскритиковали за то, что она привлекает поклонников не своим голосом или талантом, а голым телом.

Певицу Бейонсе отчитали за «сиськотряску», которая постоянно выступает на сцене в полуобнажённом виде. Феминистка и писательница Жермен Грир отметила, что знаменитость «вывешивает свои сиськи наружу». Её заявление, которое изобилует нецензурной бранью в адрес певицы, содержит и хвалебную часть, где она отмечает, что у Бейонсе голос «как колокольчик». В то же время общественный деятель недоумевает, почему знаменитость привлекает поклонников именно своими формами. Грир подчеркнула, что не призывает девушек одеваться скромнее, а лишь подчёркивает, что в современном обществе обнажённость женщин является неотъемлемой частью некоторых профессий. Бейонсе на выпад в свой адрес пока не отреагировала. Бейонсе удивила поклонников своим "похабным" поведением.

Ранее в Сети раскритиковали за «волосатые подмышки» старшую дочь Мадонны. Поклонники певицы отметили, что мать девушки знаменита и постоянно выглядит превосходно, в то время, как она сама постоянно даёт повод за неё стыдиться.

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