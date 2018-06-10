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Экс-жена Абрамовича в Нью-Йорке роскошно отметила день рождения

Сегодня, 13:45

Экс-жена миллиардера Романа Абрамовича – Дарья Жукова широко отметила свой день рождения. Начав отмечать его в Москве, она завершила его в Нью-Йорке.

Утро своего Дня рождения Дарья встречала в Москве на юбилее основанного ею музея современного искусства «Гараж». Отметившись на 10-летии своего детища, бизнес-леди улетела в Нью-Йорк, где в одном из питейных заведений ее уже ждали гости. Вечеринка проходила в русском народном стиле. Гостей развлекали балалаечники и гусляры, официанты были одеты в косоворотки и сарафаны.

Среди гостей были замечены американские актрисы, сестры Сара и Эрин Фостер – подруги Дарьи Жуковой. Сестры лихо отплясывали под зажигательные народные мелодии, едва поспевая за быстрым темпом. Особенно всем запомнился артист, пародировавший Верку Сердючку. В финале вечера Дарья задула свечи на большом торте.

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