"Большой пенис и отказ от секса": Егор Халявин готовится к интимной пластике

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Бывший участник «Дома-2», после 15-ти пластических операций, продолжает совершенствоваться. Егор Халявин сообщил, что готовится к интимной пластике.

Сейчас мужчина решил увеличить свой половой орган. По его словам, на это его подтолкнула хирург Алия Борисовна. Именно она рассказала, что в клинике делают пластику по увеличению полового органа, чем и подтолкнула Егора на этот шаг. Увеличить свой орган Халявин собирается с помощью инъекции.

«Если инъекция поможет, то можно подумать про операцию», - рассказал Халявин.

Егор прекрасно понимает, что ожидания не всегда оправдываются конечным итогом, но все равно хочет рискнуть. К этому решению готовился очень долго. Халявин готов и к долгому реабилитационному периоду с кучей ограничений, а именно воздержаться от похода в баню, занятий спортом, а также сексом. После всего периода будет проведена консультация, где станет ясно, что делать дальше.

Напомним, что 18 месяцев назад экс-участник «Дома-2» провел 15 операций для того, чтобы стать похожим на Кена. Все это осложнялось проблемами с лишним весом мужчины, который после операций, то и дело, возвращается.

Поклонники удивлены намерениями Халявина. Они отметили, что звезду «Дома-2» ждет большой пенис и отказ от секса.