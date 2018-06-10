«Дом-2»: Тори Карасева удивила фанатов фотографией незнакомки

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Снимки с неизвестной девушкой вызвали в социальных сетях неоднозначную реакцию.

Звезда удивила фанатов фотографией незнакомки. Фото Тори Карасевой в Instagram наделили шума в социальных медиа. Экс-участница шоу «Дом-2» опубликовала снимки с подругой, которые были восприняты по-разному. В основном поклонники были возмущены тем, что девушка признаётся в любви этой самой приятельнице. Многие заподозрили, что Тори после серии неудач на телевидении подалась «во все тяжкие» и сменила сексуальную ориентацию. Сама Карасёва подозрения фанатов не комментирует. Поклонники заметили, что некая Алёна почти везде сопровождает Тори. По соцсетям девушки видно, что они вместе проводят очень много времени. Многие посчитали это проявлением чувств, более близких, чем дружба. Тем нем менее часть аудитории вспомнила, что у Тори есть муж Вячеслав Дворецковый. Он всячески поддерживал девушку во время её болезни. У них были проблемы в браке, но тем не менее, казалось, что они все были решены.

Ранее мы писали, что Сергей Кучеров заставил плакать Юлию Ефременкову. Новая ведущая «Дома-2» не смогла сдержать слёз после встречи с бывшим возлюбленным. Поклонников такая реакция шокировала, поскольку они надеялись, что Юлия уже отошла от разрыва с бойфрендом.