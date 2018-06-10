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Поклонники убедились, что в семье Виктории Бекхэм царит идиллия

Сегодня, 13:08

Слухи о том, что звездная пара Бекхэмов близка к разводу, все меньше имеют под собой оснований. Во всяком случае, так считают поклонники, увидев недавнее фото Виктории Бекхэм с сыном Ромео.

Фанаты известной в прошлом певицы выдохнули с облегчением, узрев своего кумира в хорошем настроении. Виктория прикрепила к фото несколько позитивных стикеров и пожелала всем доброго утра. На фото за спиной Виктории сидит сын Ромео, который показывает традиционный жест «полный порядок». Кроме этого, Виктория Бекхэм показала сумочку из новой коллекции совместного с мужем бренда dVb. Исходя из всего этого, поклонники решили, что тучи над четой Бекхэмов развеялись.

Сам Дэвид Бекхэм ситуацию в семье не комментирует, а пока занимается продвижением часов, выпущенных под его маркой. Поклонники с радостью увидели, что в комментариях «под часами» появилась супруга именитого футболиста. Виктория откровенно написала, что получает «много любви и объятий».

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