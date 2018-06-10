Наталья Орейро в кокошнике записала клип к ЧМ-2018

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Знаменитость спела песню на русском языке к грядущему мундиалю в России.

Уругвайская певица Наталья Орейро примеряла национальную русскую одежду. В кокошнике знаменитость станцевала в новом клипе на песню United by Love. Композиция посвящена грядущему ЧМ-2018 в России, поэтому русские мотивы здесь не случайны. Всего же в этой песне Наталья поёт на испанском, английском и русском языках. Идея данной композиции заключается в том, чтобы объединять нации. Орейро давно считается желанной гостьей в России. Она неплохо владеет русским языком. На днях она появилась на шоу «Вечерний Ургант», где в частности, в очередной раз призналась в любви к России и рассказала, за кого будет болеть на ЧМ-2018. Как известно, сборная её страны на групповой стадии сыграет с российской командой. Певица призналась, что хотела бы, чтобы обе команды вышли из группы, а в очном поединке сыграли в ничью. Чемпиона мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Помимо Уругвая на первом этапе ЧМ-2018 России будут противостоять Саудовская Аравия и Египет.

Ранее мы писали, что Наталия Орейро поет песни про Чебурашку. Знаменитость призналась, что её дети очень любят композиции советских авторов и она постоянно напевает им их.