VistaNews.ru


Пышные формы Анны Семенович взволновали поклонников

Сегодня, 11:38

Одна из самых красивых певиц российской эстрады Анна Семенович анонсировала выход своего нового видеоклипа. Однако больше внимания поклонников привлекли пышные формы Семенович, которые артистка не скрывала в глубоком декольте.

Анна Семенович в личном микроблоге сообщила, что совсем скоро зрители смогут не только послушать, но и увидеть её новый видеоклип на летний хит «Стори». В Instagram артистка написала: «С таким летом каши не сваришь. Ну ничего, скоро будет готов мой клип на «Стори», он точно подарит нам летнее настроение и море улыбок».

Однако подписчики Анны больше были взволнованы от пышного бюста певицы, который Семенович подчеркнула красным облегающим платьем с глубоким декольте. Многие в комментариях также сообщили, что Анна значительно похудела, но при этом не потеряла женственные формы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Анна Семенович в декабре гуляла по Москве в одном платье

Анна Семенович случайно показала декольте

«Горячий танец»: Анна Семенович поразила поклонников откровенным образом

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем