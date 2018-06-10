Пышные формы Анны Семенович взволновали поклонников

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Одна из самых красивых певиц российской эстрады Анна Семенович анонсировала выход своего нового видеоклипа. Однако больше внимания поклонников привлекли пышные формы Семенович, которые артистка не скрывала в глубоком декольте.

Анна Семенович в личном микроблоге сообщила, что совсем скоро зрители смогут не только послушать, но и увидеть её новый видеоклип на летний хит «Стори». В Instagram артистка написала: «С таким летом каши не сваришь. Ну ничего, скоро будет готов мой клип на «Стори», он точно подарит нам летнее настроение и море улыбок».

Однако подписчики Анны больше были взволнованы от пышного бюста певицы, который Семенович подчеркнула красным облегающим платьем с глубоким декольте. Многие в комментариях также сообщили, что Анна значительно похудела, но при этом не потеряла женственные формы.