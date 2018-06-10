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Полина Гагарина с мужем восхитила на красной дорожке премии Муз-ТВ

Сегодня, 13:12

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, пройдя по красной ковровой дорожке премии Муз-ТВ, моментально привлекли внимание присутствующих. Все отметили прекрасное платье Полины, которое тут же окрестили «наряд греческой богини». А строгий костюм ее мужа ярко подчеркивал воздушный образ певицы.

Блистательное появление Гагариной с мужем на красной дорожке было признано одним из лучших на этом традиционном светском дефиле. Певица была в светлом платье с открытыми плечами. Глубокий разрез снизу открывал ее стройные ноги. Воздушный образ певицы контрастировал с откровенным «мачизмом» ее мужа - дизайнера Дмитрия Исхакова. Одетый в строгий костюм, он, как профессиональный фотограф, знал, как себя преподнести. Нахмурясь, он исподлобья глядел в объективы папарацци.

Поклонники не жалели комплиментов звездной паре: «Вы лучшие», «Русская Мерилин Монро», «Какая красавица! Радость и гордость за Россию». Стоит добавить, что Полина Гагарина победила в номинации «Лучшее видео» с клипом «Обезоружена».

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