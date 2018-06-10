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«Дом-2»: Сергей Кучеров заставил плакать Юлию Ефременкову

Сегодня, 11:06

Девушка призналась, что тема разрыва с экс-бойфрендом по-прежнему для неё является тяжёлой.

Сергей Кучеров заставил своим появлением на проекте «Дом-2» плакать бывшую возлюбленную Юлию Ефременкову. Девушка, которая ранее была участницей, а ныне стала ведущей телестройки, не смогла сдержать слёз, когда увидела молодого человека. Для неё данный разрыв, как и для многих фанатов, оказался тяжёлым. Пара многими воспринималась, как одна из самых перспективных на проекте. После того, как стало известно, что они могут вновь встретиться, поклонники с нетерпением стали ждать реакцию Сергея и Юлии. Последняя была более эмоциональна и расплакалась на камеру.

Ранее мы писали, что Юлия Ефременкова спела грустную композицию для Сергея Кучерова.

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