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Яна Рудковская поделилась рабочими планами Димы Билана

Сегодня, 10:54

Продюсер Яна Рудковская рассказала своим подписчикам и поклонникам одного из её артистов о его рабочих планах. Фанаты обеспокоены графиком Димы Билана.

Яна Рудковская долгие годы продюсирует Диму Билана. За это время между ними выстроились крепкие взаимоотношения, но поклонники певца всё гадают, не спрашивает ли продюсер с Билана больше, чем тот может дать. Так, исполнитель разочаровал и порадовал своих фанатов в новом видео в соцсети, в котором сообщил, что обратился за медицинской помощью и собирается потратить следующие недели на лечение. После серьёзного лечения фанаты предложили Диме Билану взять недельный отпуск.

Однако это вряд ли случится. Спустя несколько часов Яна Рудковская опубликовала ближайший рабочий график певца. В него входят съёмки клипа с певицей Polina, с которой они записали новый хит «Пьяная любовь». Рудковская пообещала неожиданность, сопряжённую с выходом клипа, а поклонникам остаётся надеяться, что сюрпризы не подорвут здоровье многострадального Билана.

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