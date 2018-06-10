Поклонница поделилась результатами диеты Рианны, которая доступна многим

Сегодня, 11:17

Повар американской певицы рассказала о том, что она достаточно прихотлива и избирательна в еде. Однако основные блюда, которые подают на стол Рианны, прекрасно подходят для ежедневного употребления, а также доступны.

Основные ингредиенты из меню певицы найдутся на кухнях большинства людей. Завтракать Рианна предпочитает яйцами, приготовленными любым способом. Также в утренний приём пищи входит слабо поджаренный хлеб и фрукты или сезонные ягоды. Для того, чтобы пробуждение проходило более приятно, певица пьет воду с лимоном, заменяя ей привычный многим кофе.

Основными блюдами в меню девушки являются курица карри, различная рыба, паста и картофель. Кроме этого американская певица любит салаты, которые старается есть во время любого приёма пищи, кроме завтраков. Одна из поклонниц певицы решила испробовать её меню на себе. Она отметила, что диета американской певицы не позволяет набрать лишних килограммов, если сохраняется обычный уровень повседневной активности. При этом блюда очень вкусные и не очень сложные в приготовлении.