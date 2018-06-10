Жену Джигурды японцы осчастливили именным бананом

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Пока фигуристка Марина Анисина находится с выступлениями в Японии, ее муж – Никита Джигурда ломает голову о причине странных японских подарков. Все дело в том, что Анисиной вежливые японцы преподнесли банан.

Банан оказался не простой, а именной. На его поверхности красовалась золотистая надпись «Marina». Анисина немедленно выложила фото подарка в Instagram, чем сильно озадачила своего мужа. «К чему бы это?» - задался вопросом Джигурда. После чего в шутку «оскорбился»: пока он с детьми приветы передаёт, шустрые японцы именные бананы приносят его жене к завтраку.

Никита не медля призвал в комментарии специалистов по трудам доктора Фрейда с просьбой растолковать значение подобных презентов. Такой эксперт отыскался и ответил в духе известного анекдота: иногда банан – это просто банан. Джигурду немного успокоил тот факт, что партнеру Марины – Гвендалю Пейзера вежливые японцы тоже подарили именной фрукт.