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"Уже взрослая": Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с днем рождения

Сегодня, 10:37

Сегодня, 10 июня, Марусе исполняется 9 лет. Мама опубликовала снимок малышки в Instagram, где к поздравлениям присоединились тысячи поклонников.

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Марусю с девятым днем рождения. Звездная мама опубликовала в Instagram снимок малышки, на котором та запечатлена на балконе с роскошным пейзажем, а в руках у нее букет цветов. Кадр сопровождает комментарий: «Вокруг тебя весь мир кружит сегодня». Поклонники присоединились к поздравлениям, ведь обе дочки Ксении уже полюбились публике, отметив, что Маруся уже взрослая.

Ксения Бородина родила Марусю 10 июня 2009 года в браке с бизнесменом Юрием Будаговым, с которым их судьба связала на Comedy Club. Парочка связала себя узами брака в 2008 году, но уже в 2011 году их отношения сошли на нет и закончились разводом. Теледива попытала счастья второй раз в браке с Курбаном Омаровым и родила ему дочь Тею, но в последнее время звезда не носит обручальное кольцо.

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