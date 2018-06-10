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Полина Гагарина предложила Сергею Лазареву выступать в её парике

Сегодня, 10:25

Полина Гагарина и Сергей Лазарев решили вместе спеть на вечеринке, состоявшейся после премии МУЗ ТВ. Она была настолько поражена его вокальными данными, что предложила певцу иногда подменять её на концертах.

 В «сторис» Полины в Instagram появился ряд видеозаписей, на которых она вместе с Лазаревым исполняет песню «Обезоружена». Именно с этой композицией Гагарина удостоилась награды на музыкальной премии. Сергей очень активно подпевает, показывая широкий диапазон своего голоса. «У меня есть паричок, прибыль пополам!» - написала Полина при публикации видеозаписи. Из роликов также понятно, что звёзды пьяные, о чём свидетельствует их поведение, а также бокал с выпивкой в руках Сергея.

О идеи выступления в парике рассказал и сам Лазарев на своей странице. Однако он с грустью отметил, что вынужден отказаться от столь заманчивого предложения из-за концертного тура. Но поклонникам он намекнул, что будет рад выступать вместе с Полиной на корпоративах.

Фанаты певцов по достоинству оценили дуэт, отметив, что хотели бы услышать совместную песню от Лазарева и Гагариной, а также с радостью бы посмотрели на подобное выступление.

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