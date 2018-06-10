VistaNews.ru


Дженнифер Энистон не беременна от Брэда Питта

Сегодня, 10:26

Звезда «Друзей» развеяла слухи о том, что готовится стать матерью.

Несмотря на постоянные сообщения прессы о том, что между Дженнифер Энистон и Бредом Питто вновь существует прочная любовная связь, актёры предпочитают не комментировать свою личную жизнь. Тем мне менее, время от времени их вынуждают это делать, когда слухи приобретают массовый характер и вызывают широкий общественный резонанс. Так случилось и в этот раз, когда одно из американских изданий сообщило со ссылкой на собственные источники, что Энистон беременна от бывшего супруга Бреда Питта. В ситуацию пришлось вмешаться представителю актрисы Стивену Хавейну, который опроверг все домыслы на этот счёт. Помимо прочего он отметил, что юристы Питта уже готовят иск против издания, которое опубликовало заведомо ложную статью.

Ранее в прессе появилась информация, что Брэд Питт ошарашил Дженнифер Энистон желанием завести детей. По данным американских масс-медиа, пара уже давно вместе и актёр принял решение, что пора перевести отношения на новый уровень.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

СМИ: Дженнифер Энистон расстроена из-за новой возлюбленной Брэда Питта

Мать Брэда Питта считает своей заслугой роман сына с Дженнифер Энистон

СМИ: У Брэда Питта вновь появились чувства к Дженнифер Энистон

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем