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Агутин опубликовал тревожное видео Валентина Гафта

Сегодня, 10:10

На нем актер читает грустное стихотворение об ушедших друзьях. Так певец поздравил всех в социальной сети Instagram с Днем друзей.

Леонид Агутин на своей странице в Instagram опубликовал тревожное видео Валентина Гафта, на котором актер читает стих об ушедших друзьях. Ролик он начал со слов о том, что уже похоронили Золотухина и Кваша, и все понемногу умирают. Видео Леонид Агутин представил в качестве поздравления в День друзей, подписав его таким комментарием: «Всех с Днём Друзей! Грустное, но очень точное стихотворение от любимого Гафта».

Стих оценили более 163 тысяч пользователей Сети. Стоит подчеркнуть, что многих подписчиков не на шутку взволновало состояние здоровья Валентина Гафта, ведь в последнее время он находился в больнице, но характер его недуга пока неизвестен.

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