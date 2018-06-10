Рэпер Matrang из Владикавказа на премии МУЗ-ТВ уступил «тарелку» Бузовой

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Традиционное вручение одной из самых популярных и престижных музыкальных премий, прошло в столичном комплексе «Олимпийский», как всегда живо, не без организационных шероховатостей. Однако, зрители и исполнители остались довольны действом.

Рэпер Matrang из Владикавказа на премии МУЗ-ТВ уступил желанную «тарелку» Ольге Бузовой в номинации «Лучшая песня рунета». Matrang исполнил самую известную свою композицию, которая недавно буквально взорвала сеть, а именно «Медузу». При этом впервые парень из столицы Северной Осетии исполнял свою песню с оригинальной массовой подтанцовкой. Однако, несмотря на то, что хит интернета прозвучал «в живую», голосованием премия была отдана Бузовой с ее песней «Мало половин».

Поклонники Matrang, особенно уроженцы Северного Кавказа, активно поддерживали своего любимца, как непосредственно в Москве, так и в социальных сетях. Рэпера называли «красавчиком» и «бомбой». Правда нашлись и критики, которые были недовольны тем, что Matrang согласился принимать участии в «попсовом» мероприятии. Тем не менее, пользователи выразили уверенность, что житель Владикавказа в следующий раз не отдаст премию столичным исполнителям.