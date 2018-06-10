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Мария Кожевникова заступилась за обнажённую учительницу из Омска

Сегодня, 09:37

Женщину заставили уволиться из-за нескольких рекламных фотографий в купальнике. В социальных сетях люди начали заступаться за женщину, так же сделали уже и некоторые депутаты. Сейчас к «защите» присоединилась и известная актриса.

Мария Кожевникова считает, что на человека не стоит сразу же набрасываться за обычные фотографии, хотя выкладывать пошлости на всеобщее обозрение и не стоит. Актриса заступилась за обнажённую учительницу из Омска, заявив, что в купальнике, как в предмете гардероба, стыдного ничего нет. Сейчас это часть повседневной жизни, в независимости, где работает человек. Все же бывают на отдыхе и купаются в водоёмах, а фото затем выкладывают в свои соцсети.

По словам Марии Кожевниковой, общество должно учиться новому поведению. Если родитель увидит в интернете учителя своих детей в купальнике, то ему нужно просто подумать, есть ли на фото неприличное. Актриса заявляет, что слесарь в плавках может фотографироваться, а учитель не может. Здесь стоит проявлять понимание и мягкость, чтобы было легче жить. Тем более в социальных сетях сейчас, да и всегда была, не просто свобода, а в прямом смысле вседозволенность для людей всех возрастов и профессий.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Омска заявил, что учительницу не стоило сразу увольнять. Нужно было сначала дать предупреждение.

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