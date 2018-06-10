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«Это такое событие»: Бузова поцеловала Киркорова

Сегодня, 09:43

Знаменитости не стеснялись проявлять чувства на публике во время церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ».

Ольга Бузова поцеловала Филиппа Киркорова в закулисье музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Теледива опубликовала в своём Instagram ролик, где запечатлён этот момент. На видео видно, что между знаменитостями достаточно трепетные чувства, которые они нисколько не стесняются демонстрировать на публике. В ролике слышно, что Ольга приятно удивлена тем, что Филипп приехал к ней. «Это такое событие», - ответил Киркоров. Он поздравил Бузову с наградой «Лучшая песня Рунета». Это была первая тарелка звезды на «МУЗ-ТВ». Фанаты звезды «Дома-2» с восторгом встретили данную новость. В то же время многие заметили, что король российской эстрады неподходящая партия для Бузовой и подходит лишь на роль хорошего друга.

Ранее мы писали, что Киркоров возбудился и набросился на Бузову без трусов. Знаменитость решила в очередной раз поразить всех своим эпатажем и пришла на публичное мероприятие без нижнего белья.

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