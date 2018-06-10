Футбольный мяч: Российская звезда Playboy представила образ на ЧМ-2018

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Модель для журнала Playboy из Ростова Мария Лиман поделилась с фанатами своим соблазнительным образом, приготовленным к приближающемуся Мундиалю, как сообщает VladTime. Один из этапов ЧМ-2018 будет проходить в её городе.

Этот снимок знаменитость выставила, чтобы футбольным болельщикам хотелось приехать в Ростов. Хотя Мария Лиман и отметила, что город очень красиво преобразился. Модель – визитная карточка ЧМ-2018 в городе. Звезда продемонстрировала, как, по её мнению, может выглядеть болельщица. Девушка была в коротких шортах, маленьком топе с принтом сердца и словами «Russia Champion», а также фанатской шляпе с мячами.

Правда, какой бы красивой не была Мария Лиман, интернет-пользователи засомневались, что ради неё болельщики поголовно захотят поехать в Ростов. Они отметили, что в городе достаточно того, что следовало бы существенно улучшить. Даже уборка улиц прошла не идеально.