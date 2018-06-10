Сегодня, 09:10

В последнее время вокруг пары с огромной разницей в возрасте ходит множество слухов и домыслов. Наталья решила прояснить положение вещей, написав обширный пост в социальной сети.

Молодая супруга Ивана Краско приоткрыла тайну интимной жизни с мужем, однако сделала это весьма дипломатично. Отвечая на надоевший вопрос, Наталья заявила, что она не геронтофилка, а актер, который старшее ее на 60 лет, не педофил. Поэтому Краско дает жене свободу, которой она не злоупотребляет. Папарацци, которые недавно смогли запечатлеть ее поцелуи с неким молодым мужчиной, так и не смогли понять, что в поцелуе не было ничего чувственного.

В свою очередь, Иван Иванович утверждает, что в силу своего возраста и жизненного опыта, поймет и простит Наталью, если она сделает свой выбор, обусловленный молодостью и стремлению к удовольствиям. Наталья закончила свой пост заявлением, что, несмотря на отсутствие в ее жизни материальных благ, она счастлива, потому что живет в гармонии с собой и окружающим миром. Если не ждать от судьбы постоянных подарков, то каждый новый день станет неповторимым и прекрасным.