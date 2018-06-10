Тимати не защитил Решетову от едких нападок Собчак на МУЗ-ТВ

Сегодня, 08:51

Ведущая при публике назвала 22-летнюю модель «ужасом» и «женщиной». Той оставалось мило улыбаться, а Симона и вовсе хохотала над такой «замечательной» шуткой.

Тимати пришел на МУЗ-ТВ в компании модели, раскрыв секрет их любовных отношений. Ведущей премии была Ксения Собчак, знаменитая свои острым языком. В результате рэпер не смог защитить Анастасию Решетову от едких нападок журналистки, где прозвучали не самые приятные слова на глазах у публики.

Модель, как мудрая девушка, не стала ввязываться в перепалку с Собчак, где она бы в любом случае потерпела фиаско, а просто мило улыбалась. Мать Тимати Симона, которую как раз «жалела» Собчак, смеялась от души. Что касается рэпера, то он просто промолчал, чем шокировал поклонников. Фанаты уверенны, что настоящий мужчина не должен был так себя вести. Оскорбленная Анастасия защищала своего возлюбленного в Сети, но у публики на этот счет свое мнение.