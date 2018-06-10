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«Стоны и вопли»: Бузова опозорилась на премии FPA-2018

Сегодня, 08:45

Пользователи соцсетей были шокированы тем, насколько теледива неопытна в вокальном плане.

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова опозорилась во время выступления на главной сцене премии Fashion People Awards (FPA-2018). Знаменитость решила удивить общественность пением без фонограммы, однако на деле вышло так, что селебрити стала объектом насмешек в сети. Телеведущая в очередной раз презентовала свой новый сингл «Чемпион», который, как многие считают посвящён бывшему мужу Бузовой Дмитрию Тарасову, завоевавшему с «Локомотивом» золотые медали РФПЛ. Несмотря на яркое представление и отличную аранжировку, Ольга выглядела, по мнению большинства пользователей в сети, ужасно. Она не попадала в ноты, а её дыхание постоянно сбивалось, поскольку теледива во время пения ещё и танцевала. Слушатели услышали со сцены «стоны и вопли».

Ранее мы писали, что Ольга Бузова «прискакала» на красную дорожку на лошади. Знаменитость в очередной раз удивила общественность эффектным появлением.

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