Рианна за 585 миллионов рублей стала соседкой Пола Маккартни

Сегодня, 09:04

Рианна приобрела трёхэтажный дом в северо-западной части Лондона. Любящая вечеринки певица будет жить рядом с Полом Маккартни, которому возможно придётся попрощаться с тихой жизнью.

Рианна решила переехать в Лондон, потратив на особняк 7 миллионов фунтов стерлингов (около 585 миллионов рублей). Известно, что проживать она будет рядом с бывшим участником группы Beatles Полом Маккартни. В 2015 году Рианна записала совместную песню с британским музыкантом и Канье Уэстом, получившую название «FourFiveSeconds». Решение отправиться в Великобританию многие связали с тем, что недавно американская певица рассталась со своим бойфрендом миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

В западных СМИ начали шутить на тему того, что Полу Маккартни может понадобиться пара хороших ушных затычек, из-за того, что Рианна любит шумные вечеринки. Сам британский музыкант предпочитает тишину, часто занимаясь музыкой у себя дома. Также появились слухи о том, что американская певица планирует начать ремонт подвала в своём особняке, что может стать источником шума на несколько месяцев.