СМИ: Анджелина Джоли больше не будет усыновлять детей

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Знаменитая актриса и многодетная мама Анджелина Джоли не планирует в будущем усыновлять новых детей и пополнять свою большую семью. Сообщается, что актриса чувствует себя счастливой в качестве родительницы шестерых детей.

Недавно американские таблоиды проинформировали о том, что якобы Анджелина Джоли с новым возлюбленным бизнесменом планируют усыновить ещё одного ребенка. Однако агент голливудской красавицы полностью опроверг подобные слухи, заявив, что Джоли очень счастлива в роли матери шестерых детей и пока даже не задумывается о новых членах семьи.

Кроме того, на будущие года у актрисы полностью расписан график, согласно которому Анджелина примет участие в нескольких кинопроектах, а также будет задействована в съёмках собственного фильма-биографии.