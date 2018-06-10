VistaNews.ru


СМИ: Анджелина Джоли больше не будет усыновлять детей

Сегодня, 08:15

Знаменитая актриса и многодетная мама Анджелина Джоли не планирует в будущем усыновлять новых детей и пополнять свою большую семью. Сообщается, что актриса чувствует себя счастливой в качестве родительницы шестерых детей.

Недавно американские таблоиды проинформировали о том, что якобы Анджелина Джоли с новым возлюбленным бизнесменом планируют усыновить ещё одного ребенка. Однако агент голливудской красавицы полностью опроверг подобные слухи, заявив, что Джоли очень счастлива в роли матери шестерых детей и пока даже не задумывается о новых членах семьи.

Кроме того, на будущие года у актрисы полностью расписан график, согласно которому Анджелина примет участие в нескольких кинопроектах, а также будет задействована в съёмках собственного фильма-биографии.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

СМИ: Анджелина Джоли с новым возлюбленным хотят усыновить ребенка

Американские таблоиды выяснили, где состоится свадьба Анджелины Джоли

По стопам Джоли: Принц Гарри и Меган Маркл хотят усыновить много детей

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем