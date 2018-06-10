«Тимати понравится»: 12-летняя дочь Анастасии Волочковой вышла на сцену с рэпом

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Балерина Анастасия Волочкова не перестаёт радоваться успехам своей 12-летней дочери Ариадны. В копилку достижений девочка добавила исполнение рэп-композиции.

Из Instagram девочки поклонники Волочковой знают, что она увлекается современным направлением рэпа. К тому же, Ариадна ведёт очень активный образ жизни: вокал, верховая езда и множество других развивающих занятий. Рэп стал номером Ариадны для отчётного концерта в вокальной студии. Такой выбор песни для студии, где обучают петь, показался странным пользователям социальной сети. Хотя Тимати придётся понервничать из-за подрастающей конкуренции, пишут в Сети.

Похвалы Ариадна получила всё же больше, чем критики: фанаты отметили её красивый тембр, чем-то напоминающий тембр Анастасии Волочковой, умение красиво двигаться на сцене, отличную дикцию, бесстрашие перед публикой и прекрасные ноги. Кстати, раньше поклонники пророчили девочке карьеру модели. Кем Ариадна сама хочет быть пока неизвестно.