Ксения Бородина назвала себя самой требовательной мамой

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10 июня 2018 года старшей дочери Ксении Бородиной исполнилось 9 лет. Телеведущая рассказала поклонникам, что испытывает к Марусе, и что считает себя слишком требовательной по отношению к ней.

«Маруся моя, я только начинаю думать, что о тебе написать и у меня сразу наворачиваются слезы», - пишет на своей странице в Instagram Ксения Бородина. Но она сразу уточняет, что слёзы вызваны только радостью и гордостью за свою дочь. Телеведущая отмечает, что с первых дней жизни она была в полном понимании с Марусей, которая чувствовала маму за тысячи километров. Ксения отмечает, что, несмотря на возраст, девочка ведёт себя очень взросло.

Бородина считает, что она самая требовательная мама на свете, что отражается на её дочери. Но делает это Ксения только ради того, чтобы Маруся была самым счастливым ребёнком на свете. Также телеведущая извинилась перед дочерью за то, что не умеет выражать свои чувства вслух, а только может написать об этом. В конце публикации она поздравила дочь с днём рождения, отметив, что все эти 9 лет дочь дарила ей счастье.

Поклонники Ксении отметили, что Маруся является копией мамы, и поспешили присоединиться к поздравлениям, пожелав девочке счастья, здоровья и успехов.