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Лена Миро раскритиковала Оксану Лаврентьеву за стриптизёров на девичнике

Сегодня, 07:44

Лена Миро не стала заострять внимание на том, чем занимается Оксана Лаврентьева в повседневной жизни, решив поговорить только о девичнике. Блогер рассказала, почему она считает, что вызывать стриптизёров за день до свадьбы отвратительно.

 В своём блоге Миро пишет, что не хочет знать, кто такая Лаврентьева. Лена не стала бы обращать на неё внимание, если бы ей не попались фотографии со страницы Оксаны в Instagram. Эти снимки заставили блогера удивиться, а местами даже ужаснуться. Сам девичник Миро называет самым стандартным по представлению большинства. Последний день перед браком Оксана решила провести в компании подруг под выступающую Полину Гагарину.

Лена Миро не стала обращать внимание на сам праздник, но желание заказать на девичник стриптизёров она считает ужасным поступком. Это с учетом и того, что сама Лаврентьева назвала мероприятие «Последним днём свободы». Появление стриптизёров на девичнике может подорвать будущую семейную жизнь, считает блогер. Она уверена, что супруг не сможет доверять Оксане после того, как она побывала с кучей мужчин, поделившись при этом с общественностью.

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