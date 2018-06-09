16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото с округлившимся животом

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Актриса Екатерина Старшова шокировала подписчиков своим фото. На нем молодая девушка позирует с «беременным» животом.

Екатерина Страшова, известная публике ролью Пуговки в сериале «Папины дочки» разместила в своем Instagram сомнительное фото, которое вызвало шквал эмоций у поклонников.

Напомним, что недавно в СМИ начала появляться информация об «интересном положении» несовершеннолетней актрисы. Девушка привыкла к ярким заголовкам «желтой прессы» и с юмором относится к подобным заявлениям.

16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» решила пошутить в ответ, и опубликовала фото с округлившимся животом. На фото Старшова одета в джинсы и синюю куртку, опираясь на дерево, она обхватила свой выпуклый живот. Фотографию актриса подписала следующим образом: «Ждите новый выпуск телепрограммы «Беременна в 16».

Некоторые подписчики не сразу поняли шутку и начали оставлять комментарии с поздравлениями, интересуясь, кто же отец и когда свадьба. Другая половина поклонников посчитала подобный юмор неуместным, отметив, что ничего смешного в беременности в таком возрасте нет.

Отметим, что Екатерина, по окончанию съемок сериала, отказалась от актерской карьеры, отдав приоритет учебе. Сейчас Старшова занимается фигурным катанием и всерьез намерена поступать в медицинское учебное заведение.