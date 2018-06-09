Модель Анюта Рай рассказала, откуда у неё идеальная фигура

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Подписчики Анюты Рай давно не дают девушке покоя, расспрашивая о секрете её шикарных форм. Наконец, модель осмелилась рассказать свою историю и поделиться «мотивирующими» фото.

Анюта Рай не стала рассказывать весь свой путь от обычной девушки до звезды Instagram. Ограничилась она только мотивирующими словами, без которых всё же на деле не обойтись. По словам Анюты, достичь своих идеалов ей помогло не только стремление, а и самодисциплина. Делать через «не хочу» - до сих пор действенный способ как в жизни, так и в тренажёрном зале.

Для испытывающих трудности и не умеющих заставить себя идти к цели, модель советует известный японский метод – теорию маленьких шажков. Это значит, что не стоит в омут бросаться с головой. Ежедневно следует увеличивать нагрузку: приседать каждый день на десять раз больше, просыпаться на пять минут раньше. А чтобы мотивация была беспроигрышной, Анюта Рай пообещала выложить фотографии своей фигуры до трансформации в идеальную девушку.