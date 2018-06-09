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Игорь Крутой рассказал о трудностях на пути к известности

Сегодня, 23:03

Игорь Крутой рассказал СМИ о трудностях, которые ему пришлось пережить в период своей безызвестности. В начале карьеры композитор едва сводил концы с концами, ел то, на что хватало скудных сбережений и, даже скрывался от полиции.

Популярный композитор Игорь Крутой рассказал, какие трудности ему пришлось преодолеть на пути к известности и всеобщему признанию его таланта.

Знаменитый композитор и Народный артист РФ вспоминает, сколько ему пришлось вынести, прежде чем он прославился. Его выгоняли из квартиры, потому что он не мог расплатиться за аренду; не было средств даже на покупку самого необходимого; экономил на продуктах; из-за отсутствия прописки приходилось скрываться от патрулей.

Игорь Крутой арендовал квартиру в столице с другом Александром Серовым. Начинающий композитор работал сутками напролет, но прилично заработать не получалось. Собственное жилье в Москве ему помогли получить певица Валентина Толкунова и актер Евгений Леонов. Народный артист благодарен судьбе за выпавшие испытания. Он считает, что они способствовали его теперешнему успеху.

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