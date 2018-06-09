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Екатерина Варнава развеяла слухи о своей анорексии

Сегодня, 20:34

Стремительная трансформация фигуры участницы популярного юмористического шоу давно волновала поклонников. Действительно, артистка буквально за год изменила параметры своего тела, потеряв большую часть «соблазнительных выпуклостей». Среди фолловеров начали ходить версии самого мрачного свойства.

Однако Екатерина Варнава в социальной сети развеяла слухи о своей анорексии, заявив, что продолжает регулярно питаться, но со значительными и жесткими ограничениями. Например, артистка призналась, что уже давно обходится без ужинов, а на обед предпочитает сыр, овощной салат, орехи и немного меда. В «загрузочные» дни рацион пополняется небольшим количеством творога и молоком.

Варнава признается, что ей нелегко бороться со своим аппетитом и сокращать калорийность блюд, однако Катя поняла, что имеет силу воли и очень дорожит возросшей репутацией в собственных глазах. Психология помогает бороться с физиологией. Тем не менее, Варнава призвала своих поклонников не следовать ее гастрономическим ограничениям вслепую, без учета индивидуальных данных и многолетних пристрастий. Пользователи оценили совет и написали в комментариях, что так жестко не готовы себя ограничивать.

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