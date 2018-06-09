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Рита Дакота: "Иногда мне хочется его убить"

Сегодня, 19:40

Российские «обитатели» мира шоу-бизнеса продолжают жить своей собственной жизнью. В то же время, у них множество подписчиков, нормально относящихся к тому, что вытворяют их любимцы.

 Рита Дакота не является исключением. Она продолжает конкретно «отжигать» в своём аккаунте в Instagram.

В своих последних постах она разместила фото своего бойфренда. Дакота сообщила, что иногда ей просто хочется убить его. В то же время, она осознаёт, что мир без него станет полным «дерьмом», что она это проверяла.

С её слов, любовь не является прогулкой под ручку в парке. Она – «эпопея», где муж – (ругательное слово), но она всё равно продолжает его любить.

Дакота думает, что их совместная жизнь может продлиться и до 100 лет, если не убьют друг друга раньше.

Многие подписчики отметили, что их эмоции очень схожи. В особенности это касается подписчиц. Они сообщают, что супруга убить иногда очень хочется. Потом они задумываются и приходят к выводу, что мужья намного терпеливее и добрее их. При этом, готовы делать для семьи всё.

Так что «отжигать» - это ради Бога, а убивать ну никак не рационально. Дакота получает, в основном, советы такого рода.

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