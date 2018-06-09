Астролог: Матильда ушла от Шнурова из-за материнского инстинкта

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Сергей Шнуров в своем блоге в Instagram не так давно сделал заявление для своих подписчиков о том, что супружеская пара решила расстаться. В социальных сетях поклонники Шнурова обсуждают причину развода одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса.

Специалист по гороскопам совместимости браков, астролог Катя Кайлас рассказала, что Сергей и Матильда являются людьми с разными жизненными ценностями.

Звезды «рассказали», что Сергей Шнуров - яркий представитель знака Овен. Его мужская планета Марс придает ему чрезвычайное упрямство, тягу к независимости и свободе.

Матильда принадлежит к знаку воды – Рак. Для нее главное - семейные ценности. По ее мнению, они помогают обрести покой и уверенность в завтрашнем дне. Семья - это то место, где человек может уединиться от жизненной суеты.

Союз таких разных людей подвержен кризисам непонимания. В браке Шнуров позволял себе пить и гулять, Матильда все прощала. Пришло время когда женщине захотелось стать матерью и обрести рядом мужчину, на которого можно будет во всем положиться. Матильда ушла от Шнурова именно из-за материнского инстинкта.