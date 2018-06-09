Нагиев уверен в своей сексуальности

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Об этом звезда «Физрука» заявил в Instagram. Новый снимок с брутальным артистом всего за полчаса оценили больше 55 тысяч поклонников.

Дмитрий Нагиев на все 100% уверен в своей сексуальности, о чем говорит пост к новому снимку: «Если сексуальная революция уже кончилась, то почему я всё ещё вождь?».

Действительно, актер давно является желанным мужчиной не только для россиянок, но и для поклонниц из разных государств. На новой фотографии он предстал в очках, кожаной курточке, перекинутой через плечо, и в джинсах-подкатах, модных среди молодежи. В общем Дмитрий Нагиев знает, что такое хайп.

Сексуальная революция произошла в разных странах в разное время. К примеру, в Западных государствах этот процесс припал на 1960-е-1970-е годы, а в Советском союзе после Октябрьской революции. Движение связано с изменением взглядов подрастающего поколения, родившегося после Второй мировой войны, и развитием средств контрацепции. До сексуальной революции секс был запретной темой.