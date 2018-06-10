Аллу Пугачеву просят спасти «опустившегося» Киркорова

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Тревогу забил член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного сообщества Вадим Манукян. По его мнению, только Примадонна сможет спасти поп-короля российской эстрады.

Вадим Манукян обеспокоен выпиющим поведением Филиппа Киркорова, и обратился к Алле Пугачевой с просьбой спасти «опустившегося» артиста. В своем обращении он написал, что только Пугачева, как человек с моральным авторитетом и влиянием на поп-короля, может спасти его от «скатывания по наклонной» с большой скоростью. Он отметил, что по реакциям примы в соцсетях разглядел, что она тоже неравнодушна к выходкам артиста: трансгендерные клипы, постоянные провокации с Бузовой, нецензурная брань и неуместный юмор в сомнительных передачах.

Манукян заявил, что звание народного артиста России нужно нести с гордостью, а подобное поведение совершенно не соответствует полученному званию. Он уверен, что пора прекращать такое неуважительное отношение, а помочь в этом, кроме Аллы Борисовны, больше некому. «Повлияйте на него пожалуйста», - просит Аллу Пугачеву Вадим Манукян.

Видела ли Примадонна такой крик отчаяния и мольбу о помощи – неизвестно. Как она отреагирует на подобное заявление остается только догадываться, ведь Киркоров уже достаточно взрослый мужчина и сам несет ответственность за свои слова и действия, а беседы в целях воспитания вряд ли его изменят.