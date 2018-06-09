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"Господин Путин, я здесь": Бузова готова стать первой леди

Сегодня, 18:39

Во время вечеринки в честь открытия первого ресторана Бузовой напомнили о том, что Путин холостой и свободный.

 Ольга Бузова для поддержания аппетита своей гостей вживую исполняет свои песни, как и обещала.

После очередного выступления к ней подошла Марина Погребняк и напомнила, что Владимир Владимирович Путин всё ещё свободен, так что Ольге пора подумать над тем, чтобы стать первой леди, ведь она доросла до этого уровня давным-давно.

На такое предложение, Ольга заявила: "Господин Путин, если вы меня ждёте, я здесь!".

Как говорится, "слово не воробей", так что интересно, чем эти заявления могут вылиться, возможно, Президенту стоит опасаться замыслов коварной женщины.

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