Николаев доказал свою подлинность кружкой пива

Сегодня, 18:30

Своеобразный «детектор лжи» провел Иван Ургант на своем шоу «Вечерний Ургант». Ролик опубликован в социальной сети Twitter, его просмотрели более 5,1 тысяч пользователей.

Игорь Николаев стал героем шоу «Вечерний Ургант», где ведущий усомнился в том, что перед ним стоит настоящий и всеми любимый исполнитель. В результате певец был вынужден пойти на крайние меры и доказал свою подлинность кружкой пива. Таким образом, Иван Ургант понял, что перед ним стоит подлинный исполнитель хита «Выпьем за любовь».

Ролик опубликован в социальной сети Twitter и уже набрал более 5,1 тысяч пользователей. Естественно, момент с пивом был сделан с подачи креативного редактора. Стоит подчеркнуть, что певец не пил пиво, а просто поднял бокал опытной рукой.