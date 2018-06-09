VistaNews.ru


Николаев доказал свою подлинность кружкой пива

Сегодня, 18:30

Своеобразный «детектор лжи» провел Иван Ургант на своем шоу «Вечерний Ургант». Ролик опубликован в социальной сети Twitter, его просмотрели более 5,1 тысяч пользователей.

Игорь Николаев стал героем шоу «Вечерний Ургант», где ведущий усомнился в том, что перед ним стоит настоящий и всеми любимый исполнитель. В результате певец был вынужден пойти на крайние меры и доказал свою подлинность кружкой пива. Таким образом, Иван Ургант понял, что перед ним стоит подлинный исполнитель хита «Выпьем за любовь».

Ролик опубликован в социальной сети Twitter и уже набрал более 5,1 тысяч пользователей. Естественно, момент с пивом был сделан с подачи креативного редактора. Стоит подчеркнуть, что певец не пил пиво, а просто поднял бокал опытной рукой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Иван Ургант ищет волосатых мужчин для новой рубрики шоу «Вечерний Ургант»

Иван Ургант посмеялся над "фекальным факелом" Екатеринбурга

Иван Ургант высмеял метро с одной станцией в Омске

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем