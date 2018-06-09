Зверев и Погребняк будут бесплатно питаться в ресторане Бузовой

Сегодня, 18:19

Сегодня в первом ресторане Ольги Бузовой закрытая вечеринка, куда уже успели съехаться многие её знаменитые знакомые и близкие люди.

По предварительным данным Зверев прибыл к Оле на открытие в самой большой короне, которая у него есть. "Светский лев" отметил, что именно Ольга попросила его выбрать самую большую и красивую корону, которая есть у него.

По всей видимости, у них близкая связь с певицей, так как плюс ко всему, Бузова подарила Звереву и Погребняк скидку в 100 процентов на питание в своём ресторане. Так что теперь они будут абсолютно бесплатно питаться в новом заведении не менее эпатажной артистки.

После таких поворотов становится понятно, откуда вдруг у Ольги появляются идеи в виде "приехать на премию на коне" или в образе Сейлормун заявиться.