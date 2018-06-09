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Зейналова впервые показала свою новорожденную дочку

Сегодня, 18:11

Участники мира шоу-бизнеса продолжают изыскивать возможности, каким образом можно порадовать их подписчиков. Не исключение, что для этого им используются собственные дети.

Вот и Светлана Зейналова не стала оригинальничать. Она впервые показала свою новорожденную дочку, которую родила в «Лапино». Там располагается элитный столичный госпиталь.

Телеведущая, которой уже 41 год, сообщила, что роды были успешными и она уже дома. Зейналова проинформировала, что там её ждал муж и дочь Александра от первого брака.

Новорожденную дочку Зейналова в своём возрасте рожала непросто. Ранее она уже информировала в своём аккаунте, что роды проходили нелегко. Решающим фактором оказался профессионализм врачей. Именно благодаря им, всё обошлось без осложнений и вторую дочку ей удалось родить без последствий.

Как её назовут, Зейналова пока держит в секрете. Однако, в отличие от других знаменитостей мира шоу-бизнеса, она её показала вскоре после рождения.

С фотографией новорожденной можно ознакомиться здесь.

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