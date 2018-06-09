Анастасия Волочкова анонсировала свое участие в «Привет, Андрей!»

Сегодня, 17:57

На шоу с Андреем Малаховым балерину активно поддерживал коллега Николай Цискаридзе. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова анонсировала в Instagram свое участие в программе «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым. Балерина написала под видео: «Сегодня в 18.00 на телеканале Россия эфир программы «Привет Андрей». Правда, слезы, смех и мы. Я на день ради этой съемки покидала этот солнечный роскошный отель на Кипре. Но я не пожалела! Прекрасные люди и друзья были участниками этой программы».

В кадре, которым поделилась Анастасия, ее активно поддерживает коллега Николай Цискаридзе. По всей видимости, он также становился жертвой мошенников и был выставлен перед публикой в неприглядном свете, как это было с Волочковой.